Złe wiadomości dla kierowców. Ceny na stacjach najwyższe od roku

W ostatnich dniach zanotowano dziesięciogroszowy skok cen benzyn i oleju napędowego na stacjach - wynika z raportu Biura Maklerskiego Reflex. To jednak nie koniec podwyżek. W ocenie analityków e-petrol "w ślad za globalnymi nastrojami cenowymi także i w Polsce podróżowanie autem będzie coraz kosztowniejsze".

Jak podkreślili, ceny benzyn osiągnęły na koniec lutego poziomy najwyższe od roku. "Fakt, że średnio za benzynę 95 oktanową płacimy już 4,96 zł oznacza, że już na dużej części stacji paliw za obie benzyny, już nie tylko benzynę 98 oktanową, płacimy powyżej 5 zł/l. Nic nie wskazuje na to, żeby w krótkim okresie sytuacja poprawiła się, a ceny ponownie wróciły do poziomu poniżej 5 zł/l" - czytamy.

Analitycy BM Reflex zwrócili uwagę, że ten tydzień przyniósł dalsze podwyżki cen w hurcie, co - jak dodali - daje podstawy do kolejnych podwyżek cen na stacjach. W ich ocenie "tylko głęboka korekta cen w dół mogłaby zapobiec dalszym podwyżkom cen przy dystrybutorach, a tak w przyszłym tygodniu niewykluczone, że średnie poziomy cen Pb 95 i oleju napędowego osiągną poziom 5 zł/l".

Ceny ropy na rekordowych poziomach

"W pierwszej połowie tygodnia motorem napędowym zwyżki były informacje na temat wpływu ataku zimy w USA na infrastrukturę do wydobycia ropy. Przywrócenie amerykańskiej produkcji do normalnych poziomów będzie procesem dłuższym niż początkowo zakładano i to ograniczenie podaży jest wsparciem dla wysokich cen surowca" - wyjaśnili.