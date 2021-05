"Dobra informacja dla kierowców". Stabilizacja cen na stacjach paliw

Analitycy zwrócili jedynie uwagę na utrzymujące się znaczne różnice w cenach poszczególnych paliw sięgające do 40 groszy na litrze w zależności od stacji, a do 20 gr/l w zależności od regionu. "Mimo codziennych wahań cen na krajowym rynku hurtowym, nie możemy bowiem mówić o utrwalaniu się tendencji zmian cen w jednym kierunku. Do zmian cen na stacjach byłby więc dzisiaj potrzebny wyraźny i utrzymujący się wzrost lub spadek cen w hurcie, a tego póki co nie obserwujemy" - wskazali przedstawiciele BM Reflex.