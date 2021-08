Rewolucyjne zmiany na drogach. Wątpliwości wokół pierwszeństwa dla pieszych

Nie mogą oderwać oczu od smartfona, nawet przechodząc przez jezdnię. - Trzeba być uważnym, tak. Jeśli ktoś ma podzielną uwagę, to nie ma problemu - twierdzi jedna z przechodzących kobiet. Zdaniem motorniczej Tramwajów Warszawskich Darii Jąderko, to rozwijający się problem. - Słuchawki na uszach, telefon przed oczami i idzie. Nieważne jakie jest światło, co się wokół dzieje. Wiele razy musiałam gwałtownie hamować, a to się wiąże z tym, że moi pasażerowie na przedziale mogą się przewrócić. Może się im coś stać - wskazuje Daria Jąderko.