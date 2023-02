Zmiany w sojuszu gigantów motoryzacyjnych. "Możemy teraz działać jak normalna firma"

Zmiany w sojuszu Renault-Nissan

Zgodnie z zapowiedziami, Renault zmniejszy udziały w Nissanie z około 43 proc. do 15 proc. Będzie to wynik odpowiadający obecnym udziałom Nissana w Renault. Francuski producent będzie miał elastyczność w sprzedaży akcji japońskiego koncernu, które trafią do funduszu powierniczego. Nissan będzie miał prawo pierwokupu walorów.

- Uważam, że to, co uzgodniliśmy, jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż to, co mieliśmy w ostatnich latach - powiedział przewodniczący zarządu sojuszu Luca de Meo podczas konferencji w Londynie. - Mamy teraz nowy schemat zarządzania, który jest znacznie prostszy, możemy teraz działać jak normalna firma. Patrząc z perspektywy Renault, chodzi o odzyskanie pewnej strategicznej sprawności bez konieczności zrywania istniejących powiązań i synergii - dodał.