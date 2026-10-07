Moto Polacy coraz chętniej kupują nowe samochody. Historyczny wynik Oprac. Paulina Karpińska |

Nowe litery na blachach. Wyróżniki nie będą się już tak kojarzyć z miastami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak podaje gazeta, z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wynika, że w Polsce we wrześniu zarejestrowano 56,4 tys. nowych samochodów osobowych. To o 13 proc. więcej niż we wrześniu ubiegłego roku.

"Jeszcze większa jest różnica wobec sierpnia - liczba rejestracji zwiększyła się m/m o ponad 10,4 tys. aut, czyli o blisko 23 proc. Wrześniowy wynik jest najwyższy zanotowany w tym miesiącu w historii pomiarów” - podkreśla.

Rynek nowych aut stoi zakupami firmowymi

"Puls Biznesu" podkreśla, że od początku tego roku na polskie drogi wyjechało 470,5 tys. nowych samochodów osobowych. Jest to wzrost rok do roku o 10 proc. Zaznacza, że główną siłą rynku pozostają klienci instytucjonalni, którzy we wrześniu odpowiadali za 67,3 proc. rejestracji aut osobowych, a klienci indywidualni stanowili 32,7 proc.

"Dane wymagają jednak istotnego zastrzeżenia, gdyż do kategorii osób fizycznych CEPiK zalicza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne. Rzeczywisty udział biznesu w zakupach nowych samochodów jest więc z pewnością większy" - zaznacza gazeta.

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Najpopularniejsze marki nowych aut w Polsce

Dziennik informuje, że pozycję największej marki aut na polskim rynku utrzymuje Toyota. "Od początku roku zarejestrowano blisko 65,5 tys. aut tej marki. To wprawdzie o 4,6 proc. mniej niż przed rokiem, ale japońska marka nadal kontroluje 13,9 proc. naszego rynku" - pisze.

Na drugim miejscu znalazła się Skoda (49,3 tys. rejestracji oraz 10,5 proc. udziału w rynku), a na trzecim Volkswagen (36,1 tys. samochodów i 7,6 proc. udziału w rynku).