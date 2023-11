Diesel traci moc. Pierwsza taka sytuacja w historii

czytaj dalej

Perspektywa, w której za kilka tygodni skończy się program dopłat do kredytów mieszkaniowych, to ekstremalnie mocny motywator dla wszystkich spełniających wymagania Bezpiecznego kredytu 2 proc. Problem w tym, że pośpiech przy zakupie mieszkania to nie jest dobry doradca - zauważył Bartosz Turek, główny analityk HREIT. Jak dodał, autorzy programu skrajnie nie docenili tego, jak duży niezaspokojony popyt na pierwsze mieszkania drzemie w polskim społeczeństwie. - Ponad połowa rodaków w wieku 25-34 mieszka z rodzicami - wyjaśnił.