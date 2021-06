Rejestracja auta po nowemu. "Okres pandemii pokazał, jak wąskim gardłem są wydziały komunikacji"

Już nie trzeba zapisywać się na kilka tygodni do przodu, stać w kolejkach i zagrzebywać się w papierach. - Okres pandemii pokazał, jak wąskim gardłem są wydziały komunikacji w zakresie kontaktu z rejestrującymi pojazdy - stwierdził Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. O nowych przepisach w materiale z programu "Raport" w TVN Turbo.

Do 4 czerwca właściciele nowych samochodów musieli zgłosić się do urzędu co najmniej dwukrotnie. Od 4 czerwca nie jest to konieczne.

Według nowych przepisów po kupnie nowego samochodu nie trzeba iść do urzędu, by je zarejestrować - zrobi to pracownik salonu sprzedaży przez internet.

"Tam normalnie będzie się odbywał proces rejestracji"

- Mogę to porównać do wysyłania maila z załącznikami. Będzie to trafiało do urzędu, który rejestruje, do starosty i tam normalnie będzie się odbywał proces rejestracji i będą wydawane tablice, dowód miękki, dowód twardy - wyjaśnił Paweł Tuzinek ze Związku Dealerów Samochodów.

Teoretycznie kupując cztery kółka w salonie mogliśmy pisemnie upoważnić dealera do rejestracji. - Dotychczas gdy klient wnioskował o rejestrację nawet za pośrednictwem dealera to nasz pracownik zmuszony był do wizyty osobistej w wydziale komunikacji. Teraz, po wprowadzeniu tego systemu, nie ma takiej konieczności - powiedziała Małgorzata Syrokomska, szef działu sprzedaży Bemo Motors Warszawa.

W Polsce każdego roku około 70 procent nowych aut kupowanych jest w leasingu. Przedstawiciele branży twierdzą, że wprowadzenie systemu jest dobrym i rozwojowym krokiem. Są jednak pewne obawy.

- To, co nas dzisiaj martwi, to kolosalne koszty związane z tą operacją, ponieważ nie wydaje się, by te koszty znacznie się zmniejszyły - stwierdził Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Wszelkie opłaty urzędowe są aktualne, a koszty dotychczasowych pośredników w rejestracji mogą przejąć dealerzy. A ci z kolei, w związku z wprowadzeniem systemu, patrzą w przyszłość z optymizmem.

- Mamy nadzieję, że dealerzy staną się centrami usług dla firm leasingowych i będą dla nich te rejestracje prowadzili. To jest też jedna z głównych zmian, na jakie liczymy w związku z wprowadzeniem tych przepisów - wyjaśnił Tuzinek.

Co ważne, możliwość rejestracji pojazdu online dotyczy tylko salonów sprzedaży i nowych pojazdów. W przypadku salonów oferujących samochody w leasingu i kupno używanego auta - nadal konieczna jest rejestracja w urzędzie.

Autor:red.

Źródło: TVN Turbo