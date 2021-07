Rejestracje nowych samochodów w Polsce. Zmiana lidera wśród modeli

W czerwcu liczba rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony wyniosła 51 138 sztuk - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 25 procent, jednak jest to zdecydowanie niższe tempo niż w poprzednich miesiącach.