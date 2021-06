Mniej formalności przy kupnie auta. Nowe przepisy weszły w życie

Od dziś każdy, kto kupuje nowe auto nie musi iść do urzędu, by je zarejestrować. Zrobi to pracownik salonu sprzedaży przez internet - poinformowała w komunikacie prasowym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak przypomina KPRM, "dotychczas, właściciele nowych samochodów musieli zgłosić się do urzędu co najmniej dwukrotnie". Teraz w ogóle ma nie być to konieczne. W piątek w życie weszły bowiem odpowiednie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Co ważne, zmiana dotyczy tylko salonów sprzedaży i nowych pojazdów.

Rejestracja w salonie

"W przypadku salonów oferujących samochody w leasingu i kupno używanego auta – nadal konieczna jest rejestracja w urzędzie" - podaje KPRM.

"Dzięki nowej e-usłudze Zarejestruj pojazd za pośrednictwem salonu, udostępnionej na portalu GOV.pl, samochód może zarejestrować za Ciebie uprawniony do tego przedstawiciel dealera lub salonu sprzedaży. Ty musisz jedynie przekazać mu pisemne upoważnienie - podpisane własnoręcznie lub elektronicznie. O nic więcej nie musisz się martwić" - czytamy w komunikacie.

Jak informuje KPRM, wniosek o rejestrację będzie można złożyć online, przez elektroniczny formularz.

"Poza dołączonym upoważnieniem, powinny się w nim znaleźć: dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu, dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego oraz opłaty ewidencyjnej, kopia karty pojazdu. A także: informacje dotyczące właściciela pojazdu - imię i nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, dane identyfikujące pojazd – w tym numer VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, dane techniczne pojazdu – rodzaj, marka, model, itd., adres salonu sprzedaży" - napisano w komunikacie.

O przesłanie dokumentów i tablic do domu lub salonu będzie można poprosić we wniosku. KPRM podkreśla, że będzie można w tym celu także, jak obecnie, udać się do urzędu.

"Salon sprzedaży, który będzie chciał korzystać z naszej nowej e-usługi musi jedynie założyć konto firmowe na ePUAP. Tylko za jego pośrednictwem, pracownicy - wyposażeni w podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany - będą mogli składać wnioski z upoważnienia swoich klientów. Elektroniczny wniosek trafi do wskazanego urzędu, w którym nastąpi rejestracja – zgodnie z wytycznymi, zawartymi w dokumencie" - napisano.

"Aby usprawnić obsługę wniosków składanych w tym trybie, częściowa automatyzacja procesu nastąpi również po stronie wydziałów komunikacji w starostwach powiatowych" - deklaruje KPRM.

Będą kolejne ułatwienia

W komunikacie podano też, że trwają prace nad kolejnymi zmianami związanymi z szybszą rejestracją pojazdów.

- Dążymy do tego, aby każdy pojazd – również ten z drugiej ręki – mógł być rejestrowany online, bezpośrednio przez właściciela - mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Aby tak się stało konieczna jest cyfrowa archiwizacja dokumentów związanych z rejestracją. Aktualnie nad tym pracujemy – dodaje.

Przez internet można już też zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdów. Tylko w tym roku z tej możliwości skorzystano już ponad 452 tysiące razy.

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes