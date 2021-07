Zmiany dla właścicieli pojazdów. Opublikowano ustawę

Czas na rejestrację samochodu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz zgłoszenie zbycia albo nabycia samochodu został wydłużony z 30 do 60 dni. Ustawa w tej sprawie w czwartek została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zmiany dla właścicieli pojazdów

Od czwartku powyższe terminy wydłużono z 30 do 60 dni. To nie pierwsza taka sytuacja. Poprzednie wydłużenie tych terminów ustawą covidową obowiązywało od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.