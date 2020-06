Pierwszy wzrost rejestracji miesiąc do miesiąca. Jest nowy ulubiony model Polaków

W maju zarejestrowano 24 629 nowych samochodów osobowych i dostawczych - wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie wstępnych danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. To wynik wyższy niż miesiąc wcześniej o 6,8 tysiąca sztuk. PZPM zaznaczył, że to pierwszy wzrost miesiąc do miesiąca od początku roku.

Rejestracje samochodów osobowych

Autorzy analizy zwrócili uwagę, że "w trzecim miesiącu trwania pandemii nastąpiło lekkie wyhamowanie spadku rejestracji samochodów osobowych i dostawczych". Od 20 marca tempo spadku dla samochodów osobowych przedstawia się następująco: ostatnia dekada marca -65,0 procent rok do roku, kwiecień -67,1 procent rok do roku, maj -55,1 procent rok do roku. "Trend ten potwierdza także odniesienie do poprzedniego miesiąca, gdzie rejestracje samochodów osobowych wzrosły +38,8 procent miesiąc do miesiąca" - dodano.