Wzrost o prawie 100 procent. Nowe auta jak świeże bułeczki

W maju zarejestrowano w Polsce prawie 48 tysięcy nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Oznacza to wzrost o około 95 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. To także wynik lepszy niż w kwietniu tego roku.