Zmiany dla kierowców. Nawet 1000 złotych kary za niedotrzymanie terminu

Jak przypomniała KPRM, w 2020 r. w związku z pandemią termin zgłoszenia zbycia lub nabycia auta wydłużono z 30 do 180 dni od podpisania umowy, jednak przepis ten wygasł z końcem roku. Od 1 stycznia znów mamy na to 30 dni, a niezgłoszenie w terminie grozi karą - od 200 do 1000 zł.

Kary za brak zgłoszenia lub rejestracji

Miesiąc od momentu sprowadzenia samochodu do kraju ma na dokonanie zgłoszenia osoba, która kupiła go w innym państwie Unii Europejskiej. W tym wypadku istotny jest dzień dotarcia auta do Polski – także wtedy, kiedy osoba lub firma, która sprowadziła pojazd, nie rejestruje go na siebie, a sprzedaje komuś innemu.