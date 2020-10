Coraz więcej rejestracji aut. Króluje japońska marka

Od początku tego roku zarejestrowano 335 471 aut, czyli mniej o 27,37 procent w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku - podał Samar. Jednak we wrześniu zarejestrowano już o 9,45 procent więcej pojazdów niż przed rokiem. Tytuł lidera rynku uzyskała Toyota.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, we wrześniu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 43 222 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC (dopuszczalna masa całkowita) do 3,5 t, czyli o 9,45 proc. więcej (3 731 sztuk) niż rok wcześniej oraz o 9,31 proc. więcej (3 682 sztuk) niż w sierpniu br. - wskazał w raporcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Podał, że od początku 2020 r zarejestrowano 335 471 aut, czyli mniej o 27,37 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Według Instytutu, "mimo że negatywny wpływ pandemii koronawirusa na rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t nadal jest odczuwalny, we wrześniu liczba zarejestrowanych pojazdów była wyższa wobec wyników w sierpniu, jak i w stosunku do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym".