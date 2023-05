Sprzedaż nowych samochodów osobowych wzrosła o ponad jedną piątą. "Najlepsze wyniki od dłuższego czasu"

Najlepsze wyniki w rejestracjach i produkcji pojazdów od dłuższego czasu

Coraz więcej samochodów z napędami alternatywnymi na rynku

– W pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł on 54 tysięcy sztuk, co stanowi wzrost o 39 procent w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Mimo że samochody hybrydowe nadal dominują na rynku, stanowiąc prawie 87 procent sprzedanych samochodów (+37,4 procent rok do roku), to właśnie samochody elektryczne zanotowały największy wzrost liczby nowych rejestracji – aż o 81 procent rok do roku. Przyczyniły się do tego cieszące się dużą popularnością programy dofinansowania do zakupu samochodów i oczekiwany rozwój infrastruktury ładowania - zauważył.