Ostatnia szansa dla kierowców przed zmianą przepisów. "Przeżywamy prawdziwe oblężenie"

"WORD-y przeżywają oblężenie"

"Kurs nie zmienił chyba ich zachowania na drodze"

Odnosząc się do słów wiceszefa MI w sprawie likwidacji kursów przyznała, że co pewien czas na kursach pojawiają się te same osoby. - Wynika z tego, że przychodzą do naszego ośrodka, aby tylko odbyć kurs. Skoro po raz kolejny biorą udział w zajęciach, to kurs nie zmienił chyba ich zachowania na drodze - powiedziała Agnieszka Kuś.