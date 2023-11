Wysokie ceny i brak terminów nie odstraszają. Tłumy na kursach likwidujących punkty karne

Po roku przerwy, w nowej wersji wróciły kursy, dzięki którym kierowcy mogą odliczyć sześć punktów karnych. Krzysztof Burdak, egzaminator z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego przekazał, że "do końca roku nie ma już miejsc".

Kursy: dwa razy dziennie, sześć razy w tygodniu

Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku poinformował, że "od 20 września do dzisiaj uczestników takiego szkolenia było ponad siedmiuset".

Jak wyglądają szkolenia?

- Hamowanie awaryjne od dwóch prędkości: 50 km/h i 30 km/h. Realizujemy to na placu manewrowym – podał przykład Roman Nowak.

Jak ocenił Krzysztof Burdak, "ludziom otwierają się oczy". - Widza, że w sytuacjach, w których może być niebezpiecznie w ruchu drogowym, należałoby jechać z minimalną prędkością. Chodzi o to, aby uniknąć jakiegoś zagrożenia – zaznaczył.

Cena szkolenia

Kurs jest dłuższy i droższy niż przed zmianami w prawie. We Wrocławiu kosztuje 850 zł, w Toruniu czy w Warszawie to już tysiąc złotych.

Punkty karne w Polsce

W Polsce policjant może obecnie nałożyć za naruszenia Prawa o ruchu drogowym od 1 do 10 punktów karnych. Maksymalna liczba punktów karnych nakładana jest np. za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, czy nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Punkty usuwane są po upływie roku od dnia naruszenia.

Kierowca, który posiada prawo jazdy nie dłużej niż rok, nie może przekroczyć 20 punktów karnych, a jeżeli otrzyma więcej punktów uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi zostaje mu cofnięte. Kierowca z prawem jazdy powyżej roku nie może przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Po przekroczeniu tego limitu czeka go ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych. Wśród wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą punktów znalazły się m.in. naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych. 15 punktów karnych przewidziane jest np. za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Kierowca otrzyma też 15 pkt. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście, czy za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h.