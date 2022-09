Kierowcy próbują wygrać z czasem przed zmianą przepisów. "Będą sześciogodzinne maratony"

W czwartek i piątek w białostockim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbędzie się maraton kursów na zredukowanie punktów karnych. - Liczba osób, które się zgłaszają, wzrosła o 300 procent - to w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ostatni tydzień, czyli od ubiegłego piątku - szkolimy codziennie. (...) Szacuję, że około 70-80 osób dziennie jesteśmy w stanie przeszkolić - mówił w rozmowie z TVN24 dyrektor WORD w Białymstoku Przemysław Sarosiek.

Dodał, "dla ludzi, którzy redukują punkty karne, to czasami pierwszy, od czasu gdy zdawali (egzamin - red.) na prawo jazdy, kontakt z kimś, kto tłumaczy im, dlaczego zachowują się ryzykownie i jakie są skutki wypadków drogowych , i to ma działanie prewencyjne".

Więcej chętnych na zajęcia

- Przede wszystkim sierpień i wrzesień. Te dwa miesiące powodują, że mamy wzrostu dwu, czy nawet trzykrotny osób chętnych na takie zajęcia (..). Kiedyś one były organizowane dwa razy w miesiącu i liczyły około 20-30 osób, dzisiaj takie kursy organizujemy kilka razy w miesiącu i uczestniczy w nich 60-70 osób - mówił w rozmowie z TVN24 dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Roman Nowak.

- Bardzo wzrosło zainteresowanie kursami zmniejszającymi liczbę punktów karnych o sześć. Na chwilę obecną mamy dużą salę konferencyjną zapełnioną. 16 września to ostatni dzień, kiedy organizujemy te kursy. (...) Zapisanych jest prawie 70 osób - powiedział dyrektor WORD-u w Szczecinie Cezary Tkaczyk.

Mówił, że "jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym", to nie uważa za dobre "to, co robili niektórzy dyrektorzy, czyli prowadzili te kursy online", gdyż "nie spełniały swoich funkcji - takiej czysto karnej".