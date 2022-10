Wyższe punkty karne i nowa sytuacja na drogach. "Jeździmy troszeczkę bezpieczniej"

Punkty karne - nowa wysokość a sytuacja na drogach

Od miesiąca za jedno za przewinienie na drodze można zdobyć maksymalnie nie 10, a aż 15 punktów. Jak to wpłynęło na prawą nogę kierowców? Poprosiliśmy biuro ruchu drogowego Komendy Głównej Policji o porównanie statystyk w minionym wrześniu do września w 2021 roku.

- Mówimy o 1844 wypadkach we wrześniu. Chociażby ubiegły rok to 2261 takich zdarzeń. Zawsze podkreślam, że jest to liczba za wysoka, liczba zabitych to 142 osoby, a w roku 2021 było to 216 osób. W 2022 roku były 2052 osoby ranne w stosunku do 2595 w 2021 roku - powiedział nadkom. Robert Opas z Komendy Głównej Policji.