Duże zmiany w punktach karnych. Od niedzieli

Punkty karne będą ponownie usuwane po roku, a nie po dwóch latach. Powracają również szkolenia redukujące punkty karne. Od niedzieli weszły w życie przepisy w tej sprawie. - Rządzący niepotrzebnie grzebią, zbyt często, w prawie o ruchu drogowym - komentował we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Stefan Rzońca, ekspert do spraw ruchu drogowego, instruktor nauki jazdy.

- Wprowadzamy jedynie możliwość skasowania 6 punktów w czasie kursu reedukacyjnego, raz na pół roku, który będzie wyglądał inaczej niż do tej pory. Tam będzie więcej części praktycznej. Ośrodki szkolenia kierowców też mają wycenić te kursy o wiele drożej niż do tej pory - zaznaczył wiceminister Weber.

Zdaniem Stefana Rzońcy "rządzący niepotrzebnie grzebią, zbyt często, w prawie o ruchu drogowym". - Miało być bardzo dobrze i bezpiecznie, ale stwierdzono, że by poprawić jednak bezpieczeństwo w ruchu drogowym to strona rządowa powraca do starych przepisów - komentował we "Wstajesz i weekend" w TVN24 ekspert ds. ruchu drogowego.