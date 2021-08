Przetargi na budowę 360 kilometrów dróg. Drogowcy o planach na ten rok

Jak czytamy w komunikacie GDDKiA, od początku roku ogłoszono już 19 przetargów na realizację zadań o łącznej długości niemal 213 km. "Chodzi tu o prace realizowane w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz Programu budowy 100 obwodnic (PB100)" - wyjaśnia GDDKiA.

Przetargi - jakie odcinki są zostaną wybudowane?

"Od stycznia br. ogłosiliśmy postępowania m.in. na dwa odcinki drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała (woj. śląskie), cztery odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) czy kontynuację robót na odcinku S61 Łomża Zachód - Kolno (woj. podlaskie). Ogłosiliśmy również sześć przetargów na realizację drogi ekspresowej S19, pięć na odcinku od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa (woj. lubelskie) i jeden na odcinku Babica - Jawornik (woj. podkarpackie). Wśród ogłoszonych postępowań znalazły się też przetargi na projekt i budowę S74 Mniów - Kielce (woj. świętokrzyskie) oraz obwodnicy Strykowa w ciągu DK32, która realizowana będzie w ramach PB100" - wymienia Dyrekcja.

"Wśród nich znajdą się postępowania m.in. na trzy odcinki drogi ekspresowej S17 od Zamościa do obwodnicy Hrebennego (woj. lubelskie) oraz dwa odcinki S6 Koszalin - Słupsk (woj. zachodniopomorskie i pomorskie). Ogłosimy także przetargi na S19 Domaradz - Iskrzynia (woj. podkarpackie) i budowę S74 Kielce Zachód - Kielce. Wśród planowanych na ten rok postępowań znajdą się też m.in. obwodnice Gorajca w ciągu DK74 (woj. lubelskie) i Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (woj. wielkopolskie), które powstaną w ramach PB100. Dodatkowo jesteśmy gotowi do ogłoszenia postępowań przetargowych, po zapewnieniu środków finansowych, na Zachodnią Obwodnicę Szczecina (o długości ok. 50 km) oraz budowę dodatkowego pasa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą" - podaje swoje plany GDDKiA.