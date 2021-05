"Na samym początku - przez miesiąc, dwa, może pół roku - będzie z tym naprawdę duże zamieszanie"

Do tego typu zmian trzeba się solidnie przygotować. Nie wykorzystaliśmy czasu, który mieliśmy - mówił w rozmowie z TVN24 Mariusz Podkalicki z Akademii Bezpiecznej Jazdy. W ten sposób odniósł się do zmian w przepisach o ruchu drogowym, które zaczynają obowiązywać we wtorek. Zdaniem Podkalickiego zabrakło w tej sprawie kampanii informacyjnej, a skutkiem tego może być "duże zamieszanie" w kolejnych tygodniach, a nawet miesiącach.

"Pytanie, czy te zmiany w przepisach dotrą do wszystkich użytkowników dróg"

Dodał: - Pamiętam sytuację, gdy otworzono granice i do Szczecina zaczęli przyjeżdżać Niemcy, których obowiązywały już te przepisy. Oni praktycznie przed każdym przejściem dla pieszych się zatrzymywali, a doprowadzało to do naprawdę niebezpiecznych sytuacji, bo nasi polscy kierowcy nie wiedzieli, o co chodzi, dlaczego oni w ten sposób reagują. I teraz jest pytanie, czy ten obowiązek - ta zmiana przepisów - jest w stanie dotrzeć do wszystkich użytkowników dróg? Żeby wszyscy zaczęli w ten sam sposób podchodzić do tematu.