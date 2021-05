Od jutra duże zmiany w przepisach drogowych. Policja wyjaśnia

We wtorek 1 czerwca wchodzą w życie zmiany w przepisach ruchu drogowego. Mają one na celu między innymi zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię oraz ujednolicenie zasad dotyczących prędkości w obszarze zabudowanym - wyjaśnił komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Zakaz korzystania z telefonu na pasach

Zmiany w przepisach będą dotyczyć również kierowców. - Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na niewchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście - przekazał.

Autostrady i obszar zabudowany

Okiem eksperta

Wątpliwości co do tego, w jaki sposób określono w nowych przepisach zakaz korzystania ze smartfonów na przejściach dla pieszych, wyraził na antenie TVN24 ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski.

Wyjaśnił, że chodzi o sformułowanie, które znalazło się w nowych przepisach, stanowiące, że nie można korzystać z telefonu "tylko wtedy, kiedy prowadzi to do ograniczenia możliwości oceny sytuacji na drodze".

Dodał: - Można to sparafrazować w ten sposób, słynne słowa z "Misia", gdy szatniarz mówił do (Ryszarda - red.) Ochódzkiego: nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Panie władzo, zachowałem szczególną ostrożność, upewniłem się, ten telefon nie ograniczył mi oceny sytuacji na drodze i co mi pan zrobi? Obawiam się, że będzie dochodziło do kłótni, polemik z policjantami, że ludzie nagminnie nie będą przyjmować mandatów karnych, będą stwarzać zagrożenie na przejściu, a sądy będą zawalone sprawami, wnioskami do sądów o błahe wykroczenia.