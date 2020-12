Poza miastem nie będzie tak surowych kar. Rząd wycofuje się z pomysłu

"Wbrew zapowiedziom"

"Jednak wbrew zapowiedziom w projekcie nie ma zapisu o zatrzymywaniu prawa jazdy za drastyczne (o ponad 50 km/h) przekroczenie prędkości poza miastami. Powód jest prozaiczny - rząd najwyraźniej uznał argument, że to nadmiernie obciążyłoby starostów, którzy wydają decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy. Gdyby to rozwiązanie weszło w życie, to liczba decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wzrosłaby o ok. 40 tys. spraw rocznie, co oznaczałoby - jak twierdził w stanowisku do projektu Związek Powiatów Polskich - ponad 100 spraw administracyjnych na 1 starostwo rocznie" - pisze "Rz".