Zmiany w przepisach drogowych. "Powinniśmy sobie ten znak wziąć bardzo mocno do serca"

- Od 1 czerwca powinniśmy sobie ten znak wziąć bardzo mocno do serca i pamiętać, że on krzyczy do nas ludzkim głosem, że tam w tej okolicy jest pieszy, które może wchodzić, a nas jako kierujących pojazdami obliguje do zmniejszenia prędkości, do nienarażenia pieszego wchodzącego i będącego na przejściu na niebezpieczeństwo - mówił Konrad Romik.