Kierowcy mogą zaoszczędzić kilkanaście złotych. Ostatni dzwonek

Promocje na tankowanie - do kiedy?

MOL przekazał, że 31 sierpnia sieć poinformuje o dalszych planach. Uczestnicy programu lojalnościowego Move do końca sierpnia mogą wykorzystać kupony na tankowanie paliw EVO ze zniżką 35 gr za litr i ekstra kuponu ze zniżką aż 45 gr za litr na tankowanie paliw premium EVO Plus. Limit pojedynczego tankowania z rabatem wynosi 100 litrów.

Również Shell poinformował na swojej stronie o kończącej się wakacyjnej promocji. Podobnie jak w przypadku Orlenu, wakacyjna promocja obowiązuje do końca tego miesiąca. "Do 31 sierpnia dla klubowiczów Shell ClubSmart obowiązuje wakacyjna promocja 'Do pełna z korzyściami', w ramach której można uzyskać 30 groszy rabatu za każdy litr paliwa Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Nie ma żadnych limitów określających liczbę czy częstotliwość tankowań, a jednorazowo można otrzymać rabat za zakup maksymalnie 60 litrów paliwa" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zapowiedziano, że "od września Shell przygotowuje nowe, wyjątkowe oferty dla Klubowiczów Shell ClubSmart".

Nieco dłużej, bo do 3 września potrwa wakacyjna promocja na stacjach Circle K. "Akcja 'Summer Weekends' w Circle K obowiązuje do 3 września włącznie, co sprawia, że jest to najdłużej trwająca promocja wakacyjna na zakup paliw wśród największych sieci w Polsce" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.