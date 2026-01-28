Ogromne zainteresowanie dopłatami do elektryków. "Budżet został wyczerpany"

Samochody elektryczne podbijają Polskę Źródło: TVN24

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem NaszEauto jego budżet przeznaczony na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych został wyczerpany z dniem 27 stycznia br. - poinformował we wtorek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponad miliard na elektryki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował w komunikacie, że w ramach programu NaszEauto złożono wnioski o dofinansowanie na ponad 1,18 mld zł.

"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem NaszEauto dziś jego budżet przeznaczony na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych został wyczerpany" - przekazał NFOŚiGW.

Zaznaczył jednocześnie, że wnioski o dofinansowanie są nadal przyjmowane, jednak w trybie warunkowym. "Przyznanie dofinansowania będzie możliwe wyłącznie w przypadku zapewnienia dostępności środków finansowych w ramach programu NaszEauto" - dodał NFOŚiGW.

Informacja o warunkowym przyjęciu wniosku jest przekazywana wnioskodawcom w formie komunikatu wysyłanego na adres e-mail, wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Program finansowany z KPO

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiły program "NaszEauto" na początku lutego 2025 r. Na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych kategorii M1 (pojazdy mające nie więcej niż 8 miejsc siedzących poza miejscem kierowcy) przeznaczono środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO).

O dotacje w ramach programu "NaszEauto" do zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego mogły starać się osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak informowały instytucje, do wsparcia kwalifikowały się wyłącznie nowe samochody elektryczne kategorii M1, wcześniej niezarejestrowane, których cena nie przekraczała 225 tys. zł netto.

Maksymalna kwota dofinasowania wynosiła 40 tys. zł.

