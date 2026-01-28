Logo TVN24
Ogromne zainteresowanie dopłatami do elektryków. "Budżet został wyczerpany"

samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Samochody elektryczne podbijają Polskę
Źródło: TVN24
Wielkie zainteresowanie programem "NaszEauto" doprowadziło do wyczerpania budżetu niespełna rok od jego startu. Choć nabór wciąż trwa, przyznanie kolejnych dotacji będzie zależało od zabezpieczenia nowych funduszy.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem NaszEauto jego budżet przeznaczony na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych został wyczerpany z dniem 27 stycznia br. - poinformował we wtorek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"

Łukasz Figielski

Ponad miliard na elektryki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował w komunikacie, że w ramach programu NaszEauto złożono wnioski o dofinansowanie na ponad 1,18 mld zł.

"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem NaszEauto dziś jego budżet przeznaczony na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych został wyczerpany" - przekazał NFOŚiGW.

Zaznaczył jednocześnie, że wnioski o dofinansowanie są nadal przyjmowane, jednak w trybie warunkowym. "Przyznanie dofinansowania będzie możliwe wyłącznie w przypadku zapewnienia dostępności środków finansowych w ramach programu NaszEauto" - dodał NFOŚiGW.

Informacja o warunkowym przyjęciu wniosku jest przekazywana wnioskodawcom w formie komunikatu wysyłanego na adres e-mail, wskazany we wniosku o dofinansowanie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tyle elektryków było w Polsce w 2025 roku

Tyle elektryków było w Polsce w 2025 roku

Można dostać 40 tysięcy złotych. Trwa wyścig z czasem

Można dostać 40 tysięcy złotych. Trwa wyścig z czasem

Program finansowany z KPO

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiły program "NaszEauto" na początku lutego 2025 r. Na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych kategorii M1 (pojazdy mające nie więcej niż 8 miejsc siedzących poza miejscem kierowcy) przeznaczono środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO).

O dotacje w ramach programu "NaszEauto" do zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego mogły starać się osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak informowały instytucje, do wsparcia kwalifikowały się wyłącznie nowe samochody elektryczne kategorii M1, wcześniej niezarejestrowane, których cena nie przekraczała 225 tys. zł netto.

Maksymalna kwota dofinasowania wynosiła 40 tys. zł.

