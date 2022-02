Dopłata do zakupu auta elektrycznego. Pierwsze pieniądze wypłacone

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że do tej pory zrealizowano 290 wniosków w ramach programu "Mój elektryk" dla osób fizycznych. Łącznie złożono 1863 wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego. Średnia dopłata do wynosi nieco ponad 20 tysięcy złotych.

Program "Mój elektryk" przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Program "Mój elektryk" - wnioski

W przypadku osób fizycznych wypłacono dofinansowanie w ramach 290 wniosków. Jak wynika ze złożonych wniosków, średnia dopłata do e-samochodu dla osób fizycznych wynosi nieco ponad 20 tys. zł.

NFOŚiGW podał, że do Banku Ochrony Środowiska złożonych zostało 550 wniosków o dofinansowanie leasingu pojazdów elektrycznych (osobowych i dostawczych).

Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska

We wrześniu ubiegłego roku NFOŚiGW zawarł umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, na podstawie której bank zaprosił firmy leasingowe do współpracy przy wdrażaniu programu. Z najnowszych danych banku wynika, że w programie "Mój elektryk" z BOŚ współpracuje dziesięć firm leasingowych. Jednocześnie Bank przypomina, że nabór leasingodawców prowadzony jest w trybie ciągłym – zainteresowane firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie.