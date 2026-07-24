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Prognoza dla stacji. To paliwo zdrożeje najbardziej

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tankowanie benzyna stacja paliwo
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Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach ropy naftowej. To z kolei przekłada się na ceny paliw na stacjach. Analitycy nie mają dobrych prognoz dla polskich kierowców.

W przyszłym tygodniu można się spodziewać dalszych wzrostów cen paliw na stacjach, przede wszystkim w przypadku oleju napędowego - poinformowali w piątek analitycy e-petrol.pl.

Wakacje sprzyjają popytowi

"Prognozowane przedziały cen wyniosą: dla benzyny Pb98 - 8,14-8,29 zł/l, dla Pb95 - 7,29-7,42 zł/l, dla oleju napędowego - 7,99-8,15 zł/l, a dla autogazu (LPG) - 3,06-3,15 zł/l. Sezon wakacyjnych wyjazdów sprzyja utrzymaniu wysokiego popytu na paliwa, co zmniejsza przestrzeń do wyraźniejszych obniżek, zwłaszcza, że modelowe marże dla prowadzących stacje paliw kurczą się" - wskazali analitycy.

Na rynku hurtowym największe zmiany dotyczą oleju napędowego i oleju opałowego. Cena diesla wzrosła w ciągu tygodnia o 134 zł/m sześc., osiągając poziom 6566 zł/m sześc., natomiast olej opałowy podrożał o 242 zł/m sześc. do 5154 zł/m sześc. Natomiast benzyna 98 zdrożała o 41 zł/m sześc. do 6594 zł/m sześc., a benzyna 95 - jedynie o 12 zł/m sześc., do 5803 zł/m sześc. - podano.

Nowe zagrożenie dla dostaw

Analitycy podkreślili, że sytuacja na rynku ropy naftowej staje się coraz bardziej napięta. Problemem jest już nie tylko utrzymująca się blokada cieśniny Ormuz, ale też ryzyko związane z ograniczeniem dostaw z rejonu Morza Czerwonego w związku zapowiedzią ataków ze strony jemeńskich Huti.

"Taki rozwój wydarzeń przekłada się na mocny wzrost notowań surowca w ostatnich dniach, które w trakcie czwartkowej sesji na giełdzie w Londynie ustanowiły kilkutygodniowe maksima, docierając do poziomu 102 dolarów. Dzisiaj przed południem ropa Brent nieznacznie tanieje i jej cena spada poniżej 100 dolarów" - wskazali.

Nie tylko Bliski Wschód mnoży problemy

Oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie na rynek ropy wpływ ma także ograniczenie wydobycia w Kazachstanie związane z ukraińskimi atakami na rosyjski terminal eksportowy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, który jest głównym punktem odbioru kazachskiej ropy - dodali analitycy e-petrol.pl.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaBenzynaStacje benzynowePaliwoStacje paliw
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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