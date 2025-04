Jest ratunek dla legendarnej marki

Firma Pierer Mobility, właściciel producenta motocykli KTM, poinformowała we wtorek, że udało jej się pozyskać środki, które pozwolą na kontynuację i zwiększenie produkcji. Łącznie udało się zebrać kwotę 100 milionów euro, która zapewni funkcjonowanie zakładu w Mattighofen do końca maja. Środki zostały przekazane przez indyjskiego producenta pojazdów Bajaj.

Ulga dla pracowników, ale nie na długo

Jak poinformowali przedstawiciele Pierer Mobility, zastrzyk gotówki oznacza, że pracownicy fabryki mogą odetchnąć z ulgą, bowiem po kilku miesiącach działań restrukturyzacyjnych powrócą do pracy w pełnym wymiarze godzin. Do tej pory w zakładach obowiązywał 30-godzinny tydzień pracy.

Motocykl towarem luksusowym

Analitycy oceniali wtedy, że problemy finansowe KTM wynikały z presji kosztowej i spadających wyników sprzedaży. Diagnozowali, że w czasach zwalniającej gospodarki motocykl staje się towarem jeszcze bardziej luksusowym niż do tej pory, a co za tym idzie – spada popyt na tego typu pojazdy.

Bajaj Auto to indyjska firma produkująca motocykle, skutery i motoriksze. Bajaj jest trzecim co do wielkości producentem motocykli na świecie i drugim w Indiach.