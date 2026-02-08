Logo TVN24
Moto

Groźna usterka w BMW. Tysiące aut objętych akcją serwisową

los angeles ulica droga - Karolis Kavolelis shutterstock_2558485505
Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć
Źródło: TVN24
BMW North America wzywa do serwisów właścicieli ponad 87 tysięcy samochodów w Stanach Zjednoczonych - poinformował Reuters. Powodem jest usterka rozrusznika silnika, która może prowadzić do jego przegrzewania i zwiększać ryzyko pożaru - poinformowała w sobotę amerykańska administracja do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak przekazała Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego USA, akcja serwisowa obejmie 87 394 pojazdy. W komunikacie wskazano, że rozrusznik silnika może się przegrzewać, co stwarza zagrożenie pożarowe.

Zgodnie z informacją regulatora, dealerzy wymienią wadliwy element bezpłatnie. Władze podkreślają, że naprawa zostanie przeprowadzona na koszt producenta.

Akcja obejmuje szeroką gamę modeli BMW, a co istotne dotyczy także Toyoty Supry, sportowego auta produkowanego przez BMW i sprzedawanego w salonach Toyoty.

Modele objęte akcją:

- 2021–2023 Toyota Supra, - 2022–2023 BMW 2 Series Coupé, - 2021–2024 BMW 5 Series (including 530i and 530i xDrive), - 2021–2022 BMW Z4 sDrive30i, - 2022–2024 BMW 4 Series Gran Coupé (430i), - 2021–2024 BMW 4 Series Convertible (including xDrive), - 2021–2023 BMW 4 Series Coupé (including xDrive), - 2021–2024 BMW 3 Series (330i and 330i xDrive), - 2021–2023 BMW X4 xDrive30i and 2021–2024 BMW X3 (sDrive30i and xDrive30i).

shutterstock_2425689893
Gigantyczne straty producenta samochodów. Akcje w dół
shutterstock_2586574153
Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla
Gliwicka fabryka Opla zwiększyła produkcję samochodów o połowę
Ogromna redukcja etatów. "Przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19"

Rynek motoryzacyjny w USA

Na amerykańskim rynku motoryzacyjnym dominują przede wszystkim lokalni giganci – takie marki jak General Motors, Toyota i Ford mają największy udział w sprzedaży nowych samochodów i kontrolują znaczną część rynku. GM, Toyota i Ford odpowiadają za prawie połowę rejestracji nowych pojazdów w USA.

BMW w tej klasyfikacji znajduje się dalej za liderami rynku – w 2025 roku marka sprzedała w Stanach Zjednoczonych 388 897 samochodów, co dało jej pozycję poza pierwszą dziesiątką największych producentów pod względem ogólnej liczby sprzedanych pojazdów, ale jednocześnie potwierdziło silną obecność marki, szczególnie w segmencie luksusowym.

08 1150 loza cln-0015

"Loża prasowa" w TVN24

08 1150 loza cln-0015
Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Karolis Kavolelis / Shutterstock

MotoryzacjaBMW
