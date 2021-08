Premier Mateusz Morawiecki o "największym w historii Polski programie budowy dróg"

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że "największy w historii Polski program budowy dróg" na ponad 290 miliardów złotych "tworzy spójną całość infrastrukturalną". Podczas otwarcia odcinka drogi S61 via Baltica w Piątnicy Poduchownej na Podlasiu dodał, że każdy kilometr nowej drogi to dodatkowe możliwości przyciągania przedsiębiorców i rozwojowe dla danego regionu.

Premier Mateusz Morawiecki o największym programie budowy dróg

- Poprzez cały program budowy dróg tworzymy perspektywy dla polskich przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w przetargach i to oni coraz częściej wygrywają przetargi. Uczą się budować coraz bardziej skomplikowane, zaawansowane konstrukcje inżynieryjne - powiedział premier.

Via Baltica to międzynarodowy korytarza transportowy łączący kraje bałtyckie z zachodnią Europą. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. W sumie Via Baltica ma liczyć 311 km.