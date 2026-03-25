"Prawo przestało działać". Minister zapowiada ostrzejsze kary

Ekspert o zaostrzeniu przepisów dla kierowców od stycznia 2026 roku Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wziął udział w środowym wydarzeniu "Na żywo ze studentami - o prawie, państwie i przyszłości" zorganizowanym w siedzibie warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej. Wygłosił tam wykład oraz odpowiadał na pytania studentów.

"Oni generują śmierć na drogach"

Żurek pytany, czy kierowany przez niego resort planuje wprowadzenie zmian w Kodeksie karnym, czyli zaostrzenie kar czy poszerzenie katalogu przestępstw, poinformował, że resort pracuje nad zmianami w tym zakresie. Dodał, że są to "bardzo świeże projekty, które jeszcze nie trafiły na rząd".

- Chciałbym zaostrzyć karę dla pijanych kierowców - powiedział Żurek. - Oni generują śmierć na drogach. Często dostają (kary) w zawieszeniu - zauważył.

- Odkryłem, co się dzieje w tak zwanych zakazach prowadzenia pojazdów - ponad 20 osób ma ponad 10 zakazów (każdy). Oni śmieją się z policji, śmieją się ze służb (...), to jest u nas plagą, bo prawo przestało działać - stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

Czytaj też: Dezorientuje kierowców? Polski znak drogowy pod lupą

Walka z dezinformacją

W trakcie spotkania Żurek dodał, że przygląda się także funkcjonującym w innych państwach przepisom dotyczącym celowej dezinformacji - "nie w celach szpiegowskich, ale w celach rozkładu państwa".

Podkreślił, że w obecnej "wojenno-politycznej" sytuacji celowe wprowadzanie społeczeństwa w błąd może doprowadzić do jego całkowitej destrukcji. - (...) Rozważam tutaj, czy powielanie (...) bezmyślne propagandy, świadomie, (...) nie powinno być karane - mówił szef MS.

Zaznaczył, że jego propozycja może spotkać się ze sprzeciwem dotyczącym ograniczania prawa do swobody wypowiedzi. - Ale jeżeli ktoś pisze fałszywkę co do faktów, a ty nie sprawdzasz tego i puszczasz to dalej, rozrzucając na swoich znajomych na Facebooku, to ty powielasz tę ruską propagandę, nawet czasem nieświadomie, bo się nie zastanawiasz, bo nie jesteś za to w żaden sposób dyscyplinowany - mówił szef MS.

Podkreślił, że w czasach wojny hybrydowej jest to zjawisko "potwornie niebezpieczne".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut

Minister sprawiedliwości w listopadzie ubiegłego roku odwiedził Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W grudniu wziął zaś udział w II Ogólnopolskim Zjeździe Samorządów Wydziałów Prawa na uniwersytecie SWPS oraz spotkał się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jak informowały koła naukowe działające przy WPiA UW, w środę wieczorem szef Żurek ma jeszcze wziąć udział w spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim.

OGLĄDAJ: Okaleczone życie

Źródło: PAP