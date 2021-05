Zatrzymywanie praw jazdy budzi kontrowersje. RPO zabiera głos

Adam Bodnar przyłączył się do sprawy zainicjowanej w Trybunale Konstytucyjnym przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. Jak przypomniano w komunikacie, w kwietniu br. skierowała ona do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów ustawy o kierujących pojazdami.

Zatrzymanie prawa jazdy

"Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna wskazywał na problem. Jego zdaniem przepisy prowadzą do naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji), którego elementem jest prawo do sprawiedliwej procedury, oraz do naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji)" - zaznaczono w środowym komunikacie zamieszczonym na stronie Biura RPO.