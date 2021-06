Apel o rozszerzenie uprawnień kierowców z kategorią B. "Pokonanie tej bariery jest kluczowe"

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych apeluje o zmiany dla kierowców. Według organizacji prawo jazdy kategorii B powinno uprawniać do kierowania pojazdem elektrycznym o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 ton, zamiast obecnych 3,5 ton. Jak wskazano, dostawcze elektryki są cięższe od spalinowych.

Pod listem kierowanym do Ministra Infrastruktury podpisały się firmy wchodzące w skład Komitetu do spraw Logistyki i Transportu oraz inni członkowie PSPA.

Kierowcy z kategorią B

"Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 roku zmieniająca dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, wprowadza możliwość zwiększenia ciężkości pojazdów przeznaczonych do transportu rzeczy, do których prowadzenia upoważnia kat. B, do 4250 kg, o ile dodatkowa masa wynika z zastosowania napędów alternatywnych" – podała Makola.