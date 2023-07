Jakie dokumenty musi mieć przy sobie kierowca? Uwaga na wyjątki

Kierowcy przez lata przyzwyczaili się, że podczas jazdy muszą przy sobie mieć kilka dokumentów - prawo jazdy, dowód rejestracyjny i potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC. Za ich brak groził mandat. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat doszło do istotnych zmian w tym zakresie. Przypominamy, co kierowca powinien wiedzieć, zanim siądzie za kółkiem.

Dokumenty, których kierowca nie musi mieć przy sobie

Policja, oraz inne służby uprawnione nas do zatrzymania na drodze, mają elektroniczny dostęp do tych dokumentów .

Kierowca ma za to obowiązek posiadać przy sobie dokument, który potwierdza jego tożsamość . Najprościej oczywiście jest mieć dowód osobisty, ale to może jednak być także paszport.

To, że nie musimy mieć przy sobie fizycznego prawa jazdy, nie oznacza, że możemy się poruszać po drogach bez ważnego uprawnienia do kierowania pojazdem danej kategorii. Jeśli podczas kontroli okaże się, że kierujemy autem, czy też motocyklem, nie posiadając uprawnień, to mandat jak najbardziej możemy otrzymać.

Wyjątki od reguły

Obowiązku nie ma, ale dokumenty mogą się przydać

Mogą się przydać w sytuacji wypadku i kolizji drogowej lub co gorsza awarii systemu CEPiK. Jeśli np. dojdzie do niewielkiego zdarzenia na drodze i z jego powodu powstanie wgniecenie czy otarcie innego auta, to zamiast załatwić sprawę polubownie - poprzez spisanie danych polisy - konieczne będzie wezwanie policji do potwierdzenia danych osób, które uczestniczyły w zdarzeniu.