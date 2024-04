"Teraz to się zmieniło". Duży spadek liczby wydanych praw jazdy

Jeszcze kilka lat temu młodzi ludzie tylko czekali do ukończenia 18. roku życia, aby móc uzyskać upragnione prawko jazdy. Tak zwaną przepustkę do wolności i własnych czterech kółek. Z najnowszych danych wynika, że obecnie dokumentów wydawanych jest coraz mniej. Materiał programu "Raport" w TVN Turbo.

- To była pierwsza szansa na to, żeby potwierdzić swoją dorosłość, żeby zdobyć ten dokument, żeby można było przed rówieśnikami pokazać swoje umiejętności - mówi w rozmowie z TVN Turbo Maria Dąbrowska-Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego.

- Teraz to się zmieniło, zresztą nie tylko w Polsce, bo to jest tendencja obserwowana w wielu innych krajach. Mniejsze jest zainteresowanie - dodała.

Prawo jazdy w liczbach

Koszty utrzymania auta zniechęcają

Przyczyny? Przede wszystkim drożejące samochody i wysokie koszty ich utrzymania. - Gdybym miała mieć samochód, to coś małego, co jest łatwo zaparkować - mówi w rozmowie z TVN Turbo pani Marta, która mieszka w Warszawie.

Do tej pory nie zrobiła prawa jazdy, ponieważ go nie potrzebuje. Komunikacja w stolicy pozwala na zrezygnowanie z własnych czterech kółek. - Opłaty, posiadanie samochodu, to nie jest tania rzecz. Natomiast jeżdżąc komunikacją miejską przez trzy miesiące, wydaję mniej niż 300 złotych, żeby dostać się do poszczególnych punktów docelowych. Jeżeli chcę gdzieś szybciej dojechać, to wtedy używam odpowiednich firm taksówkowych - powiedziała.