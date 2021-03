Kierowcy z kategorią B mają zyskać nowe uprawnienia

Zgodnie z projektem prawo jazdy kategorii B ma uprawniać do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 t. Dotychczasowy limit wynosi 3,5 t. Co ważne, nowy, wyższy limit ma dotyczyć samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi. Informacja o tym przekroczeniu będzie musiała być odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.