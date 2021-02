Prawo jazdy dla 17-latków? Ministerstwo odpowiada

Czy do egzaminu na prawo jazdy kategorii B będą mogły przystąpić osoby, które ukończyły 17. rok życia? Pytanie w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury skierował poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak. Jest odpowiedź resortu.

"W ostatnich dniach napływają do mnie oraz mojego biura poselskiego prośby o zainteresowanie się sprawą umożliwienia podejścia do egzaminu na prawo jazdy kat. B osobom, które ukończyły 17. rok życia, a co za tym idzie umożliwienie im prowadzenia pojazdów mechanicznych, które przewiduje zakres kategorii B" - wskazał w interpelacji poselskiej Andrzej Kosztowniak.