Odwołane egzaminy na prawo jazdy. W których miastach są problemy?

Trwa protest egzaminatorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD). Może to oznaczać utrudnienia dla kandydatów na kierowców, którzy we wtorek mieli przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Egzaminy odwołano między innymi w Zielonej Górze, Lesznie, Radomiu, Bielsku-Białej, Kędzierzynie-Koźlu. Część z nich nie odbędzie się też w Lublinie, Opolu i Płocku.

W poniedziałek egzaminatorzy WORD poinformowali o wznowieniu protestu w całej Polsce. Protestujący chcą podwyżek płac oraz zmian w przepisach dotyczących egzaminów. Wojciech Dusza z Komitetu Egzaminatorów RP mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej w Krakowie, że protest ma charakter oddolny i każdy egzaminator sam decyduje o tym, czy do niego dołączy, czy nie.

Egzaminy na prawo jazdy - gdzie są utrudnienia

We wtorek w proteście bierze udział m.in. część egzaminatorów z województwa wielkopolskiego. Dyrektor WORD w Lesznie Jarosław Sobczak poinformował TVN24, że w poniedziałek przed 15.00 egzaminatorzy wzięli urlopy w dniach 9-10 sierpnia. Dziś nie odbywają się tam żadne egzaminy. Inna sytuacja jest w Kaliszu, gdzie egzaminy na prawo jazdy odbywają się zgodnie z planem, o czym poinformował Sławomir Chrzanowski, dyrektor WORD w Kaliszu oraz członek zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD. Z kolei dyrektor WORD w Poznaniu Włodzimierz Bogaczyk przekazał, że we wtorek egzaminy odbywają się zgodnie planem, w środę nie odbędzie się część egzaminów na kategorię B. Niektórzy egzaminatorzy zamierzają bowiem wykorzystać urlop na żądanie.

Wicedyrektor WORD w Zielonej Górze Konrad Szmydowski poinformował, że we wtorek do pracy na 16 egzaminatorów nie stawiło się 14 osób. W związku z tym, odwołano wszystkie egzaminy praktyczne. Egzaminy teoretyczne odbywają się bez przeszkód. W Gorzowie Wielkopolskim we wtorek wszystkie egzaminy odbywają się zgodnie z planem. Jak poinformował jednak p.o. dyrektora WORD Gorzów Wielkopolski Grzegorz Duszkiewicz, sytuacja jest dynamiczna.

We wtorek wszystkie egzaminy we Wrocławiu i w innych ośrodkach na Dolnym Śląsku odbywają się zgodnie z planem. Nie odbędą się wszystkie egzaminy zaplanowane na środę. Egzaminatorzy nie zdecydowali się na wzięcie zwolnienia lekarskiego, ale zapowiedzieli, że wezmą w tym dniu urlop na żądanie. Zdecydowali się na to wszyscy pracujący w tym dniu, poza tymi, którzy obecnie przebywają na planowanych urlopach - wynika z informacji TVN24.

WORD-y w województwie opolskim działają w ograniczonym zakresie. "W dniu 9 sierpnia w Opolu przewidujemy przeprowadzenie egzaminów praktycznych w zakresie kat. prawa jazdy C+E, C, B+E oraz A wyznaczonych na godz. 8.00, 9.20, 10.35, 12.05, 13.25 i 14.45. Pozostałe egzaminy praktyczne w dniu 9 sierpnia zaplanowane w Opolu się nie odbędą" - czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Odbędą się wszystkie egzaminy teoretyczne. We wtorek i środę nie odbędą się za to żadne z zaplanowanych egzaminów praktycznych w oddziałach terenowych w Kędzierzynie-Koźlu. Z kolei w Nysie egzaminy praktyczne zostaną przeprowadzone w "ograniczonym zakresie".

WORD w Płocku podał w komunikacie, że 9 sierpnia "w związku z nieobecnością egzaminatorów" egzaminy praktyczne na prawo jazdy kat. A, A1, A2 oraz AM, B, C+E, T nie odbywają się, przy czym "opłaty za odwołane egzaminy nie przepadają". - Odbywają się tylko egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii D. Reszta egzaminów została odwołana z powodu absencji egzaminatorów - powiedziała PAP zastępca dyrektora płockiego WORD Agnieszka Bednarska. Jak dodała, "w środę na pewno powtórzy się sytuacja, a jeżeli chodzi o czwartek i piątek, wszystko zależeć będzie od spływających zwolnień lekarskich". W oddziale w Sochaczewie odwołano natomiast wszystkie egzaminy. - Tam w ogóle nie ma egzaminów, teoria i praktyka są odwołane, dziś i jutro - zaznaczyła Bednarska.

W WORD w Radomiu i oddziałach terenowych w ciągu najbliższych dni nie będzie można potwierdzić swoich umiejętności podczas egzaminów na prawo jazdy. "Informujemy, że w dniach 8-10 sierpnia w WORD w Radomiu i oddziałach terenowych nie będą przeprowadzane egzaminy" - przekazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Oddziały terenowe radomskiego WORD-u mieszczą się w Grójcu i Kozienicach.

Inna sytuacja jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach. - Wszyscy moi pracownicy są w pracy - przekazał Polskiej Agencji Prasowej dyrektor WORD w Siedlcach Radosław Strzaliński.

Dyrektor WORD w Lublinie Renata Bielecka poinformowała egzaminy nie zostały odwołane, ale są niewielkie opóźnienia. Dyrektor przeprosiła za zaistniałą sytuację i zapewniła, że w przypadku odwołania egzaminów zostaną wyznaczone dogodne terminy dla kursantów. Osoby zainteresowane ustaleniem nowego terminu egzaminu poprosiła o kontakt z biurem obsługi interesanta.

Pracownicy sekretariatów WORD w Puławach, Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Łukowie poinformowali, że egzaminy odbywają się zgodnie z planem.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej we wtorek odbywały się będą jedynie egzaminy teoretyczne. "WORD w Bielsku-Białej wstrzymuje przeprowadzanie części praktycznych egzaminów państwowych na prawo jazdy. 9 sierpnia odbywać się będą jedynie zaplanowane na ten dzień egzaminy teoretyczne" - brzmi komunikat dyrekcji Ośrodka.

Protest egzaminatorów

Egzaminatorzy do końca sierpnia br. chcą się spotkać z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. - W nawiązaniu do słów szefa resortu, ministra Adamczyka, o gotowości do rozmów, wnosimy o bezpośrednie spotkanie z szefem resortu do końca tego miesiąca - powiedział w poniedziałek Wojciech Dusza z Komitetu Egzaminatorów RP.

"Informujemy Pana Ministra, iż żądamy akceptacji naszych postulatów - do tego czasu wznawiamy protest bezterminowo. Warunkiem zawieszenia protestu jest wyznaczenie spotkania z Panem Ministrem w terminie do 31 sierpnia 2022 roku" - napisano w oświadczeniu przedstawicieli protestujących egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców skierowanym do szefa MI.

Jak podkreślił Dusza, egzaminatorzy już "nie widzą możliwości rozmów" z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem.

Natomiast minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział PAP, że prowadzenie rozmów w sprawie WORD-ów powierzył wiceministrowi Rafałowi Weberowi. - Ministerstwo Infrastruktury podtrzymuje wolę dialogu ze środowiskiem egzaminatorów - podkreślił szef resortu infrastruktury. Zdaniem szefa MI zarówno resort, jak i odpowiedzialni za przeprowadzanie egzaminów, zgadzają się, że należy rozmawiać o zmianach w systemie egzaminowania.

