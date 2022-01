Ministerstwo szykuje zmiany w kursach na prawo jazdy

Wcześniej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powołał zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych środowisk, m.in. egzaminatorzy, instruktorzy, przedstawiciele Policji, organizacje działające na rzecz BRD. Zespół wypracował propozycje zmian w przepisach, które mają się znaleźć w projekcie ustawy.

Prawo jazdy - szkolenie z opiekunem

Jak wskazało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, nowością będzie możliwość odbywania szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osobą towarzyszącą. Taka możliwość będzie dotyczyła osoby, która ukończyła kurs w szkole nauki jazdy, a jej opiekun prawny będzie musiał posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat.

Wątpliwości co do słuszności tej zmiany ma Tomasz Kulik, instruktor jazdy. - Obawiam się, że będzie dochodzić do konfliktów w samochodzie, gdy kursant wyszkolony, przygotowany pokłóci się ze swoim opiekunem, który powie: co ty gadasz, tak nigdy nie było. Może tak nie było, ale 20 lat temu wprowadzono obowiązek zatrzymywania się przed strzałką warunkową, a co kierowcy robią? Nie zatrzymują się - wskazał Kulik w rozmowie z TVN Turbo.