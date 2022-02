Błędy w pytaniach na prawo jazdy. Wiceminister poinformował o wynikach kontroli

czytaj dalej

Rząd ma dopłacić 100 złotych do kupna dekodera dostosowanego do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej drugiej generacji. Sejm we wtorek skierował projekt ustawy w tej sprawie do prac w sejmowej komisji cyfryzacji. Wniosek o świadczenie będzie można składać elektronicznie.