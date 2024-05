Poznaj nową wersję legendarnego samochodu dostawczego

Nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że dla wielu z nas FIAT Ducato, bo o nim mowa, to niemal synonim samochodu dostawczego. Ten jeden z najlepiej sprzedających się tego typu pojazdów w Polsce jest aktualnie produkowany w fabryce w Gliwicach… i ma już ponad 40 lat! Niedawno doczekał się kolejnej generacji, która wprowadza liczne usprawnienia, a także całkowicie nową, w 100% elektryczną wersję. Sprawdzamy, dlaczego nowy FIAT Ducato to samochód, który pozwoli lepiej realizować zadania stające przed naszą firmą. Niezależnie od jej wielkości.

Specjalizacja? Wszechstronność

Siłą nowego FIATA Ducato jest szeroka gama opcji konfiguracji. Dzięki temu mogą one spełniać nasze wszystkie oczekiwania. Wspomnieliśmy już, że nowa generacja dostępna jest w dwóch wersjach napędowych: z silnikiem diesla oraz nowym napędem elektrycznym. Te pierwsze są niezwykle efektywne i w swojej klasie dzięki ekonomii spalania oraz osiągom zapewniają najniższe koszty eksploatacyjne!

Ogromna różnorodność zastosowań to kolejna mocna strona nowego FIATA Ducato. Liczba wersji, które dostosować możemy do swoich potrzeb jest ogromna i liczy sobie przeszło 10 000 kombinacji! Należą do nich:

furgon (także z zabudową brygadową),

podwozie z pojedynczą kabiną,

podwozie z podwójną kabiną,

platforma,

kabina ze skrzynią fabryczną,

wywrotka,

i wiele, wiele innych.

To bogactwo wyboru i szerokiej konfiguracji sprawia, że to samochód, który naprawdę możemy dostosować w stu procentach do potrzeb swoich, pracowników i naszej firmy.

Niekwestionowany lider w swojej klasie

Niezwykłą wszechstronność i szerokie możliwości nowego FIATA Ducato widać także jeśli chodzi o jego możliwości transportowe. Samochód możemy skonfigurować w kilku różniących się od siebie wersjach pod względem długości nadwozia czy wysokości. To wszystko sprawia, że otrzymujemy możliwość dostosowania przestrzeni do transportu. Najlepiej jeśli do zobrazowania tego faktu przemówią liczby. Nowy Ducato Furgon może mieć:

do 17 m3 przestrzeni ładunkowej,

ładowność wynoszącą do 1,5 tony,

do 3 ton uciągu przyczepy,

wysokość do 2764 mm.

Szereg licznych konfiguracji oraz użyteczność przestrzeni ładunkowej sprawiają, że nie tylko nowy Ducato wyprzedzi konkurencję. Może to zrobić także nasza firma.

Fiat

Zgodna z duchem czasu wersja 100% elektryczna

Jak już wspomnieliśmy na początku na rynku dostępna jest aktualnie także wersja FIAT E-Ducato. Posiada silnik o mocy 270 KM oraz akumulator o pojemności 110 kWh. W pełni elektryczna wersja dobrze znanego samochodu jest idealna jeśli zależy nam na elastycznym dostosowaniu się do warunków zmieniającego się świata. Mamy tu na myśli powstające coraz liczniej strefy ograniczonego ruchu, które obejmują centra kolejnych miast.

Oczywiście w przypadku samochodów elektrycznych – w jakiejkolwiek klasie – istotne są zwłaszcza dwa parametry. Ich zasięg oraz szybkość ładowania. Te w przypadku E-Ducato są naprawdę imponujące:

jego zasięg wynosi do 424 km,

a czas ładowania do 80% nawet 55 minut w przypadku szybkiego ładowania prądem stałym!

Zasięg samochodu możemy optymalizować dzięki trzem trybom jazdy – Normal, ECO i Power oraz hamowaniu odzyskowemu. W modelu standardowo dostępne są automatyczna klimatyzacja oraz radio z nawigacją i 10-calowym ekranem dotykowym.

Fiat

Technologia na najwyższym poziomie

Światowej klasy w nowym Ducato są również zastosowane rozwiązania technologiczne. To po pierwsze nowe systemy bezpieczeństwa ADAS, które wspierają kierowcę w trakcie jazdy oraz podczas manewrów. Należą do nich:

inteligentny tempomat z rekomendacją dozwolonej prędkości,

układ ostrzegania przed kolizją z funkcją uruchamiania hamowania awaryjnego w celu zmniejszenia skutków ewentualnego zderzenia z pojazdem poprzedzającym, pieszym lub rowerzystą w przypadku braku reakcji kierowcy,

układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i korekty toru jazdy,

kamera cofania z dynamicznymi kolorowymi liniami, które wyznaczają trajektorię ruchu pojazdu.

Niezależnie od tego czy mówimy o jeździe czy parkowaniu, te oraz inne zastosowane rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo kierowcy oraz innych uczestników ruchu i przyczyniają się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji albo wypadku.

Różnorodność wersji i konfiguracji, różne wersje silnikowe i wszechstronne możliwości transportowe. Produkowany w Polsce, w fabryce w Gliwicach nowy FIAT Ducato, podobnie jak poprzednie generacje modelu, odpowiada na różnorodne potrzeby biznesowe. To jednocześnie, jak już wspominaliśmy jeden z najpopularniejszych pojazdów tego segmentu w naszym kraju. Biorąc pod uwagę te wszystkie fakty warto po prostu sprawdzić, co nowe Ducato ma do zaoferowania także dla naszego biznesu.