Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Problemy niemieckiego producenta samochodów. Sprzedaż mocno w dół

Oprac. Jan Sowa
|
porsche taycan - Nikita Volodko shutterstock_2582186949
Ekspert: ryzyka związane ze zbieraniem danych przez samochody zidentyfikowali sami Chińczycy
Źródło: TVN24
Dostawy Porsche AG wyraźnie spadły na początku 2026 roku. Producent sportowych aut zmaga się z osłabieniem popytu na kluczowych rynkach, w tym w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

W pierwszym kwartale 2026 roku globalne dostawy wyniosły 60 991 pojazdów, co oznacza spadek o 15 procent rok do roku - poinformowała spółka w piątek. To kolejny słabszy okres dla producenta, który mierzy się z wyraźnym schłodzeniem popytu na najważniejszych rynkach oraz rosnącą presją konkurencyjną.

Rodzimy rynek - jedyny ze wzrostami

Największe tąpnięcie odnotowano w Chinach, które wcześniej były jednym z głównych motorów wzrostu firmy. Dostawy na tym rynku spadły o 21 procent w warunkach rosnącej konkurencji cenowej i technologicznej ze strony lokalnych marek.

W Ameryce Północnej spadek wyniósł 10 procent. Jak wynika z komunikatu firmy, wpływ na to miało m.in. wycofanie ulg podatkowych w USA dla samochodów elektrycznych.

Jedynym rynkiem ze wzrostem okazały się Niemcy, gdzie dostawy zwiększyły się o 4 procent. W pozostałej części Europy odnotowano natomiast spadek aż o 18 procent.

Porsche Taycan
Porsche Taycan
Źródło: Nikita Volodko / Shutterstock

Zmiana strategii i kosztowny zwrot

W odpowiedzi na słabnący popyt Porsche powróciło do modeli z silnikami spalinowymi i opóźniło premiery części aut elektrycznych. Decyzje te kosztowały firmę 1,8 miliarda euro.

Nowy prezes, Michael Leiters, zapowiedział poprawę wyników poprzez zdecydowane cięcia kosztów oraz wprowadzenie nowych modeli.

Wyniki zgodne z oczekiwaniami spółki

Dane za pierwszy kwartał były pod wpływem zakończenia produkcji spalinowych modeli 718 oraz wysokiej bazy odniesienia z poprzedniego roku dla elektrycznego Macana.

- Ogólnie wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami - powiedział członek zarządu ds. sprzedaży Matthias Becker.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Nikita Volodko / Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PorscheMotoryzacjaChinyUSAEuropaSamochody elektryczne
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica