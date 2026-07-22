Moto Media: Porsche ma podwoić liczbę zwolnień Oprac. Wiktor Knowski |

Szymon Kazimierczak: chińscy producenci samochodów wykorzystali swoją szansę wkraczając do Europy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CHRISTOPHER NEUNDORF/PAP

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Liczbę zwolnień w Porsche podał jako pierwszy "Manager Magazin", powołując się na anonimowe źródła. Gazeta "Bild" poinformowała, że dyrektor generalny Michael Leiters planuje zlikwidować od 5 do 6 tysięcy miejsc pracy do 2035 roku.

Zwolnienia w Porsche i całej grupie Volkswagen

Marże w Porsche, jednej z najbardziej dochodowych spółek Grupy Volkswagen, spadły w ostatnich latach z kilkudziesięciu do zaledwie 1,1 procent w ubiegłym roku. W ocenie Reutersa spadek ten wynikał z trzech głównych czynników: malejącej sprzedaży na niegdyś lukratywnym rynku chińskim, problemów związanych z cłami oraz nieudanej strategii elektryfikacji, która kosztowała producenta miliardy euro.

Marże w Porsche spadają Źródło zdjęcia: CHRISTOPHER NEUNDORF/PAP

Pracownicy i kierownictwo uzgodnili jak na razie objęcie 3,9 tysiąca osób zwolnieniami. Wciąż negocjują jednak drugi pakiet zmian, który ma zostać ogłoszony w nadchodzącym tygodniu.

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Spółka macierzysta Volkswagen zapowiedziała, że w całej grupie może dojść do likwidacji 100 tysięcy miejsc pracy. Decyzja ta jest częścią restrukturyzacji wywołanej rosnącą presją konkurencji i próbą zwiększenia konkurencyjności cenowej pojazdów produkowanych przez spółki grupy. Według Volkswagena w najbliższych latach zamknięcie grozi również czterem zakładom produkcyjnym grupy w Niemczech.