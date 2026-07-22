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Media: Porsche ma podwoić liczbę zwolnień

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Porsche
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CHRISTOPHER NEUNDORF/PAP
Producent samochodów Porsche ma podwoić liczbę pracowników objętych programem zwolnień o kolejne pięć tysięcy miejsc pracy - przekazał Reuters, powołując się na doniesienia niemieckich mediów. Właściciel firmy, spółka Volkswagen, zapowiedziała restrukturyzację, w wyniku której zlikwidowanych ma zostać nawet 100 tysięcy miejsc pracy w grupie.

Liczbę zwolnień w Porsche podał jako pierwszy "Manager Magazin", powołując się na anonimowe źródła. Gazeta "Bild" poinformowała, że dyrektor generalny Michael Leiters planuje zlikwidować od 5 do 6 tysięcy miejsc pracy do 2035 roku.

Zwolnienia w Porsche i całej grupie Volkswagen

Marże w Porsche, jednej z najbardziej dochodowych spółek Grupy Volkswagen, spadły w ostatnich latach z kilkudziesięciu do zaledwie 1,1 procent w ubiegłym roku. W ocenie Reutersa spadek ten wynikał z trzech głównych czynników: malejącej sprzedaży na niegdyś lukratywnym rynku chińskim, problemów związanych z cłami oraz nieudanej strategii elektryfikacji, która kosztowała producenta miliardy euro.

Marże w Porsche spadają
Marże w Porsche spadają
Źródło zdjęcia: CHRISTOPHER NEUNDORF/PAP

Pracownicy i kierownictwo uzgodnili jak na razie objęcie 3,9 tysiąca osób zwolnieniami. Wciąż negocjują jednak drugi pakiet zmian, który ma zostać ogłoszony w nadchodzącym tygodniu.

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Spółka macierzysta Volkswagen zapowiedziała, że w całej grupie może dojść do likwidacji 100 tysięcy miejsc pracy. Decyzja ta jest częścią restrukturyzacji wywołanej rosnącą presją konkurencji i próbą zwiększenia konkurencyjności cenowej pojazdów produkowanych przez spółki grupy. Według Volkswagena w najbliższych latach zamknięcie grozi również czterem zakładom produkcyjnym grupy w Niemczech.

Źródło: Reuters
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Tagi:
PorscheVolkswagenzwolnienia
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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