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Ponad 50 groszy na litrze. To będą spore zmiany na stacjach

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Tusk o programie CPN i cenach paliw
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wznowienie działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy i produktów naftowych. Zdaniem analityków biura Reflex nawet jeśli ceny surowca przestaną rosnąć, to w następnym tygodniu należy spodziewać się wyraźnego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Reflex prognozuje w przyszłym tygodniu, że średnia cena benzyny Pb95 podskoczy w okolice 7,30 zł za litr, to o 20 gr. więcej niż obecnie, a cena Pb98 sięgnie 8,20 zł za litr.

Powodem podwyżek jest drożejąca ropa. Na giełdach tego surowca drugi tydzień z rzędu kończy się bowiem wzrostami. Między 10 a 16 lipca ropa Brent na giełdzie ICE (Intercontinental Exchange) podrożała o około 8 dol. za baryłkę (159 litrów).

Jeszcze mocniej w ostatnich dniach podrożały na giełdach gotowe paliwa. "Benzyna na rynku ARA zdrożała o 17 dol. za baryłkę, a paliwo lotnicze i diesel o ponad 24 dol. za baryłkę. Wzrost cen ropy i paliw to oczywiście odpowiedź na powrót pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie, a co się z tym wiąże pełnej blokady cieśniny Ormuz" - dodali analitycy Reflex.

Wojna na Bliskim Wschodzie

"Powrót pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz blokada cieśniny Ormuz przełożyły się na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach. Efekty są już widoczne również na polskich stacjach. Podwyżki cen paliw obserwujemy od początku lipca. Najpierw powodem był wzrost podatku VAT, a teraz wzrost cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA" - napisano w analizie.

W czwartek Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało o kolejnych uderzeniach na Iran. Według Dowództwa ich celem jest dalsze osłabienie zdolności militarnych kraju. Była to szósta noc ataków z rzędu.

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Wcześniej Iran przeprowadził serię ataków w regionie. W odpowiedzi we wtorek siły USA wznowiły blokadę irańskich portów.

"Siły irańskie wystrzeliły dziesiątki pocisków i dronów w kierunku sąsiednich państw Zatoki. Siły USA rozliczają Iran z nieuzasadnionej agresji, która wciąż zagraża życiu niewinnych" - napisał adm. Brad Cooper w oświadczeniu opublikowanym we wtorek wieczorem przez CENTCOM.

Wzrost cen paliw w Polsce

Jak przypominają analitycy Reflex, w tym tygodniu podwyżki cen na stacjach w Polsce sięgały średnio 24-27 groszy za litr benzyny i 33 grosze za litr oleju napędowego. Średnie ceny przekroczyły już 7 złotych za litr.

"Przy utrzymaniu się cen ropy na zbliżonym poziomie, w następnym tygodniu musimy liczyć się z dalszymi podwyżkami cen. Najbardziej może podrożeć olej napędowy, nawet do poziomu 7,80-7,90 zł za litr, natomiast ceny benzyny Pb95 mogą wzrosnąć do poziomu 7,30 zł za litr" - dodali eksperci biura Reflex.

Prognoza średnich cen detalicznych paliw na tydzień od 20 do 24 lipca 2026 roku:

  • benzyna Pb95 - 7,30 zł/l (+0,21 zł/l)
  • benzyna Pb98 - 8,20 zł/l (+0,28 zł/l)
  • olej napędowy - 7,90 zł/l (+0,57 zł/l)
  • autogaz - 3,17 zł/l (0,00 zł/l)
Źródło: PAP
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Tagi:
Ceny paliwsprzedaż paliwpaliwaKonflikt na Bliskim Wschodziestacja paliwStacje benzynoweStacje paliwCeny na stacjachBenzyna
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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