Ponad 1400 kilometrów nowych dróg w realizacji. Dane GDDKiA

Wsparcie unijne

Łączna wartość inwestycji, dla których GDDKiA zawarła umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 82,4 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 45,9 mld zł oraz wkład UE to około 39,04 mld zł.

"Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Zakładamy, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 173 km dróg krajowych (w tym ok. 38 km autostrad i 110 km dróg ekspresowych)" - prognozuje GDDKiA.