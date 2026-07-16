Moto Jest potencjał, brakuje strategii. To może "zabić" polskiego elektryka Bartłomiej Ciepielewski |

Czy nadchodzi reaktywacja polskiego elektryka? Materiał Jacka Tacika Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: tvn24

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ElectroMobility Poland (EMP) planuje rozpoczęcie budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie wiosną 2027 roku. Jak poinformował w Sejmie prezes EMP, Cyprian Gronkiewicz, inwestycja ma być częścią Hubu Produkcyjno-Rozwojowego i będzie realizowana wspólnie z tajwańskim partnerem - spółką Foxtron należącą do koncernu Foxconn. Kluczowym warunkiem rozpoczęcia budowy jest podpisanie jesienią umowy joint venture.

Potrzebna strategia i niezależność

We wtorek eksperci Superauto.pl opublikowali szacunkowy cennik polskiego elektryka. Według ich wyliczeń, w modelu budżetowym miałby on kosztować od 65 tys. do 75 tys. zł. W średniej klasie cena zaczynałaby się od 85 tys. zł, natomiast klasa premium mogłaby osiągnąć cenę 150 tys. zł.

Prezes IBRM Samar zwrócił uwagę, że na tym etapie nie ma sensu koncentrować się na cenie pojazdu. - Aspekt cenowy bym dzisiaj w całości pominął. Istotne jest to, jaki produkt jest oczekiwany przez rynek i ma szansę na sukces w tym bardzo konkurencyjnym środowisku - tłumaczył Drzewiecki.

- Oczywiście, z perspektywy dzisiejszej oferty cena 65 tysięcy za samochód elektryczny brzmi atrakcyjnie, ale za te parę lat, sytuacja może się zmienić, szczególnie że mówimy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych, nowych bateriach, a te podlegają stałemu rozwojowi - dodał.

Zdaniem Wojciecha Drzewieckiego kluczem jest konsekwencja i odpolitycznienie projektu.

- Tak, wspomniany projekt ma potencjał i nie musi być skierowany do wąskiej grupy odbiorców. Jednak kluczowym warunkiem, by zaistniał i rozwijał się w przyszłości jest trzymanie go z dala od naszej polityki, bo ta może zabić nawet najlepsze rozwiązania - ostrzegł ekspert w rozmowie z tvn24.pl.

Drzewiecki dodał, że konieczne jest opracowanie długoterminowego planu rozwoju rynku motoryzacyjnego, którego w Polsce wciąż brakuje. - Polska potrzebuje strategii tworzonej przez ludzi z wiedzą i doświadczeniem, niezależnej od politycznych nacisków - zaznaczył.

Finansowanie polskiego elektryka

Ekspert wskazał, że powodzenie projektu zależy również od odpowiedniego pozycjonowania produktu oraz zapewnienia stabilnego finansowania w początkowej fazie, gdy inwestycja generuje wyłącznie koszty.

Zdaniem Drzewieckiego największe zapotrzebowanie na rynku widać obecnie w segmentach C SUV, D SUV i B SUV, przy czym w przyszłości to właśnie segment B SUV może zyskać największe znaczenie. - Skoro mówimy o elektrykach, raczej szedłbym w kierunku tak zwanych crossoverów, czyli nieco 'napompowanych' hatchbacków lub być może kombi - ocenił.

Ekspert podkreślił również znaczenie uproszczenia gamy modelowej i wprowadzenia predefiniowanych specyfikacji, co pozwoli ograniczyć koszty i skrócić czas produkcji. - Klienci coraz częściej wybierają samochody dostępne od ręki, a nie takie, na które trzeba czekać wiele miesięcy - zauważył Drzewiecki.

Stanowisko ElectroMobility Poland

Do pojawiających się w mediach informacji na temat ceny polskiego samochodu elektrycznego odniósł się na platformie X rzecznik prasowy ElectroMobility Poland, Piotr Michniuk. Jak podkreślił, pojawiające się w przestrzeni publicznej ceny nie są stanowiskiem spółki ani elementem oficjalnej polityki cenowej.

"Nazwa i strategia marki, ceny będą komunikowane znacznie bliżej rozpoczęcia produkcji. To informacje wpływające na pozycjonowanie produktu i budowanie jego przewag konkurencyjnych. Żaden producent nie ujawnia ich na tak wczesnym etapie" - przekazał.

Cenię Tomasza Sewastianowicza jako rzetelnego i merytorycznego dziennikarza, który od dawna uważnie śledzi projekt ElectroMobility Poland. Wiem, że jego zainteresowanie tematem jest autentyczne, i doceniam, że konsekwentnie komentuje kolejne etapy jego realizacji. Rozumiem także… pic.twitter.com/0GqgRgFvcj — Piotr Michniuk (@MichniukPiotr) July 15, 2026 Rozwiń

Michniuk zwrócił uwagę, że w dyskusjach często mylone są moce produkcyjne fabryki z prognozowanym wolumenem sprzedaży.

"Oficjalna informacja jest następująca: w pierwszym etapie zakład ma dysponować mocami produkcyjnymi na poziomie około 100 tysięcy samochodów rocznie, z możliwością rozbudowy nawet do 400 tysięcy egzemplarzy. To informacja przede wszystkim o planowanej skali i potencjale fabryki. Nie jest to prognoza sprzedaży ani deklaracja, że takie wolumeny zostaną osiągnięte w określonym roku" - wyjaśnił.

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Polska spółka z większością udziałów

Rzecznik podkreślił, że samochody zostaną opracowane i wyprodukowane przez polsko‑tajwańskie joint venture zlokalizowane w Polsce, przy wykorzystaniu lokalnych łańcuchów dostaw oraz potencjału polskich inżynierów, specjalistów i przedsiębiorstw. Jak zaznaczył, jest to kluczowe założenie projektu - bez jego spełnienia przedsięwzięcie straciłoby sens gospodarczy.

"Partner wnosi technologię, doświadczenie i kapitał. Polska strona wnosi zakład, finansowanie, znajomość rynku, lokalny ekosystem dostawców i potencjał kompetencyjny - podsumował.

Większość udziałów w ramach joint venture ma należeć do polskiego partnera.

ElectroMobility Poland powstała w 2016 roku w celu budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Większość udziałów w spółce ma Skarb Państwa. W projekt Izery zaangażowane były wcześniej przedsiębiorstwa z Chin, ale harmonogram wielokrotnie modyfikowano i ostatecznie projekt w pierwotnym kształcie nie został zrealizowany.