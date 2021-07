Leasing samochodu na firmę. Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany

Ministerstwo Finansów chce ograniczyć proceder wyprowadzania z firmy aut poleasingowych. - Samochód firmowy po leasingu powinien zostać wykupiony przez firmę, która za niego zapłaciła, a dopiero później przeniesiony z firmy do majątku prywatnego - stwierdził wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ministerstwo Finansów w poniedziałek skierowało do konsultacji i uzgodnień Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. To rozwiązania przewidziane w ramach Polskiego Ładu.

Jak poinformowano w komunikacie, jedno z zaproponowanych rozwiązań dotyczy ograniczenia "procederu wyprowadzania z firmy aut poleasingowych". "Chodzi o branie samochodu na firmę w leasing, a po spłacie rat leasingowych, wykupywanie go do majątku prywatnego. To działanie na granicy prawa, w innych krajach UE możliwe jest tylko wykupienie samochodu przez firmę" – wyjaśniono w komunikacie.

Leasing samochodu

Wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wskazywał, że "aktualnie często firma bierze samochód w leasing, raty płaci ze środków przedsiębiorstwa, natomiast po spłacie rat leasingowych wykupuje pojazd do prywatnego majątku jej właściciel".

- Nie trafia ten samochód, de facto wykupiony przez firmę, do majątku przedsiębiorstwa. Warto sobie zadać pytanie, czy trzeba pozwalać na to, żeby do prywatnego majątku trafiało to, co zostało wykupione za pieniądze przedsiębiorstwa. To jest działanie na granicy prawa i w innych krajach Unii Europejskiej jest to całkowicie niemożliwe – podkreślił wiceszef MF.

Dlatego - jak tłumaczył - resort proponuje "zaliczenie przychodów ze sprzedaży auta poleasingowego, wykupionego do majątku osobistego do przychodów z działalności gospodarczej". Sarnowski tłumaczył, że zmiana dotyczy przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy często, na przykład co roku, wymieniają samochody na coraz nowsze. - Nie ma w tym oczywiście nic złego, to jest bardzo dobre, ale nie może oznaczać przywilejów podatkowych – zaznaczył wiceminister.

- Samochód firmowy po leasingu powinien zostać wykupiony przez firmę, która za niego zapłaciła, a dopiero później przeniesiony z firmy do majątku prywatnego – stwierdził Jan Sarnowski.

