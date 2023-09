Kulczyk zjechał z autostrady. Udziały w rękach Francuzów

Jak poinformował dziennik "Rzeczpospolita", Sebastian Kulczyk sprzedał udziały w Autostradzie Wielkopolskiej za ok. 3 mld zł.

Transakcja sprzedaży firmy KI One - szczegóły

"Jak nieoficjalnie dowiedziała się "Rzeczpospolita", w ostatnich dniach została ostatecznie dopięta transakcja sprzedaży firmy KI One, która miała 23,8 proc. udziałów w spółce Autostrada Wielkopolska (AWSA) oraz 40 proc. udziałów w spółce Autostrada Wielkopolska II (AWSA II.) Sprzedana została także Autostrada Eksploatacja (AESA), odpowiedzialna za utrzymanie koncesyjnych odcinków A2, a także budowlana spółka A2 Route. Należące do Kulczyka autostradowe aktywa kupił francuski fundusz inwestycyjny Meridiam. Wartość transakcji szacuje się na ok. 3 mld zł" - wytłumaczono.